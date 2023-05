Von Favre bis Farke Borussias Trainer haben ihre speziellen Augsburg-Erfahrungen

Roses Höhenflug Es war ein Stotterstart, den Marco Rose in Gladbach hinlegte. Spätestens mit dem Heimsieg am siebten Spieltag gegen Augsburg setzte er jedoch zum Höhenflug mit Borussia in der Saison 2019/20 an. 3:0 stand es bereits nach zwölf Minuten, 5:1 beim Schlusspfiff. Nebenbei übernahm Gladbach damit auch die Tabellenführung und gab sie auch an den folgenden sieben Spieltagen nicht ab. Der Grundstein für den späteren Champions-League-Einzug war gelegt. So sehr das 5:1 für den starken Vortrag 19/20 steht, so ist das 1:3 in Augsburg im März 2021 sinnbildlich für den Abwärtstrend, der spätestens mit Roses Ankündigung, Gladbach nach nur zwei Jahren zu verlassen, begann. Nichts ging plötzlich mehr, in Augsburg reichten selbst ein Dutzend Torchancen nicht, die eigentliche Überlegenheit in einen Sieg umzumünzen. Letztlich verpasste Borussia das internationale Geschäft.