Omlin stark, Sommer in der Kritik Borussia wird zum immer größeren Gewinner der Torwart-Rochade

Jonas Omlin schlug wütend gegen den Pfosten, in einer Mischung aus Ärger über sich selbst und über seine Vorderleute. 83 Minuten hatte Borussia Mönchengladbach bei Eintracht Frankfurt die Null gehalten, davon 70 geführt nach Jonas Hofmanns Tor, dann kassierte sie doch noch den Ausgleich zum 1:1 durch Randal Kolo Muani. „Sowas regt mich auf. An so einem Tag hoffe ich natürlich, die Null bis zum Ende zu halten“, sagte Omlin, dem das zuletzt zweimal in Folge gelungen war und der gewohnt selbstkritisch umging mit seiner Leistung, obwohl er zuvor mehrmals überragend reagiert hatte: „Ich sehe die Ballabgabe nicht gut, trotzdem darf der mir nicht durchflutschen.“