Mehr Spielpraxis soll endlich her : Borussia verleiht Torwart Nicolas in die Dritte Liga

Moritz Nicolas (r.) im Training bei Borussia Mönchengladbach. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Nur zwei Pflichtspiele in zwei Jahren waren zu wenig für Moritz Nicolas und auch für Borussia. Nun hat der 23-Jährige einen Verein gefunden, bei dem es besser laufen soll. Empfehlen konnte sich der Keeper dort vor wenigen Tagen noch ganz konkret.

Die vergangenen beiden Jahre hat Moritz Nicolas vor allem auf der Ersatzbank verbracht. Sowohl bei Union Berlin in der Bundesliga als auch beim VfL Osnabrück eine Liga tiefer durfte Borussias Torwart nur in einem Pflichtspiel ran. Besser laufen soll es für den 23-Jährigen nun bei Viktoria Köln. Der Drittligist leiht Nicolas ein Jahr aus, das gab Borussia am Donnerstag bekannt.

Wie der Deal sich ergeben hat, ist ein wenig kurios, schließlich spielten beide Klubs noch vor wenigen Tagen gegeneinander. Im Test im Rheydter Grenzlandstadion war Viktorias erfahrener Stammtorwart Sebastian Mielitz (31 Jahre, 62 Bundesligaspiele für Werder Bremen) nach 45 Sekunden jedoch unglücklich im Rasen hängen geblieben, sein Syndesmoseband ist nach Informationen unserer Redaktion gerissen. Die Kölner mussten also reagieren auf dem Transfermarkt. Die Lösung heißt Nicolas.

„Moritz hat in den beiden vergangenen Jahren leider kaum Spielpraxis bekommen. Da er jedoch weiter ein wichtiger Bestandteil unserer Zukunftsplanungen auf der Torhüterposition ist, hatten wir geplant, ihn erneut auszuleihen. In diesem Fall an Viktoria Köln, wo er auf mehr Spielzeit kommen wird“, wird Sportdirektor Max Eberl zitiert.

Bereits 2015 wechselte Nicolas als großes Torwart-Talent von Rot-Weiss Essen zu Borussia. Dort kam er zunächst für die U19 zum Einsatz und dann insgesamt 75-mal für die U23 in der Regionalliga West. Nicolas durfte sogar einmal für die deutsche U21 ran, in Gladbach hält die sportliche Leitung inklusive Torwarttrainer Uwe Kamps so viel von ihm, dass er als potenzielle Nummer eins gehandelt wurde, falls Yann Sommer den Klub verlassen hätte. Doch der hat noch einen Vertrag bis 2023, genau wie Nicolas, und ist auf dem besten Weg, bald Oscar Wendt als ausländischer Borussia-Profi mit den meisten Einsätzen abzulösen.

Eine direkte Empfehlung hatte Nicolas am vergangenen Samstag kurz vor Schluss des Testspiels gegen Köln abgegeben: Nach Per Lockls kapitalem Fehlpass lief ein Gegner allein auf ihn zu, Nicolas verhinderte mit einer starken Fußabwehr die Niederlage für Borussia. Ab jetzt liegt ihm Viktoria Kölns Erfolg am Herzen, komplett konkurrenzlos ist er dort allerdings nicht. Der Drittligist hat erst im Sommer Elias Bördner ausgeliehen. Der 19-Jährige debütierte am letzten Spieltag der vergangenen Saison in der Bundesliga – für Adi Hütters Frankfurter.