Frankreich ohne Thuram : Scally erfüllt sich seinen WM-Traum mit den USA

Mönchengladbach Ko Itakura hatte es als erster sicher, drei weitere Borussia-Profis haben am Mittwoch das Ticket für die WM in Katar erhalten. Am Ende dürften es fünf werden - eine kleinere Gruppe als vor vier Jahren, aber immer noch die zweitgrößte der Vereinsgeschichte.

Ein Artikel über den WM-Kader eines Landes handelt an irgendeiner Stelle auch immer von denen, die nicht dabei sind – ob erwartbar oder überraschend. Marcus Thuram hat es in Frankreich zumindest geschafft, in diesem Kontext vermerkt zu werden, so wie Leverkusens Moussa Diaby oder Wissam Ben Yedder, Sturmpartner von Breel Embolo in Monaco. Mit Ben Yedder verbindet Thuram ein Schicksal, das zu offensichtlich ist, um ernsthaft beklagt zu werden: Die Konkurrenz im Angriff ist einfach zu namhaft beim Weltmeister.

Kylian Mbappé, Karim Benzema, Olivier Giroud, Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann und Kingsley Coman werden bei „transfermarkt.de“ gemeinsam auf einen Marktwert von mehr als 350 Millionen Euro geschätzt (wobei der 34-jährige Benzema und der 36-jährige Giroud aufgrund ihres Alters bereits niedriger eingestuft werden). Thuram ist nach dem neuesten Update mit 30 Millionen Euro zwar der wertvollste Gladbacher, hatte aber das Nachsehen trotz seiner neun Ligatore in 14 Spielen – anders als noch bei der EM im Jahr 2021, damals konnte Thuram jedoch in der Champions League auf sich aufmerksam machen.

Ko Itakura, der am Freitag sein Kader-Comeback für Borussia feiern könnte nach zwei Monaten Verletzungspause, war als erster Gladbach-Profi für die WM in Katar nominiert worden. Auf den Japaner folgten am Mittwoch Yann Sommer und Nico Elvedi für die Schweiz. Kurz vor Mitternacht, 17 Uhr Ortszeit in New York City, zog Joe Scally nach. „Die Weltmeisterschaft ist der Traum eines jeden Jungen, nächstes Jahr wäre ich dann 19. Das wäre großartig“, sagte der US-Amerikaner im Oktober 2021 im Interview mit unserer Redaktion. Nun ist der Rechtsverteidiger dabei, nach 49 Pflichtspielen als Teenager für Borussia und als jüngster Spieler im Kader der USA.

Ein fünfter Gladbach-Profi wird am Donnerstag das WM-Ticket erhalten, daran gibt es so gut wie keine Zweifel. Doch zu Jonas Hofmann dürfte sich aller Voraussicht nach kein weiterer gesellen. Christoph Kramer hat das Thema von sich aus beendet und freut sich auf seine Expertentätigkeit, Julian Weigl wäre inzwischen eine große Überraschung im defensiven Mittelfeld. Fünf WM-Fahrer von Borussia Mönchengladbach wären allerdings immer noch der Höchstwert nach den sieben von 2018.