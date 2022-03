Freitag ab 20.30 Uhr im Ticker : Für Borussia ist Nachlegen angesagt in Bochum

Liveblog Bochum Erst einmal in dieser Saison hat Borussia Mönchengladbach zwei Ligaspiele in Folge gewonnen. Das zweite Mal durch einen Auswärtssieg beim VfL Bochum am Freitag würde den Fohlen weiter Luft verschaffen im Abstiegskampf. In unserem Ticker verpassen Sie nichts.