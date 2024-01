Relegation überstanden und durchgestartet Stuttgart wie „Borussia Barcelona“ – nur noch besser?

Mönchengladbach · Vergangenes Jahr rettete sich der VfB Stuttgart erst in der Relegation, nun kommt er als klarer Favorit nach Gladbach. Die Entwicklung der Schwaben erinnert an Borussias in der Saison 2011/12. Was den VfB so stark macht, warum Platz drei hochverdient ist und welches Fragezeichen es gibt.

12.01.2024 , 17:58 Uhr

Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart müssen in den nächsten Wochen auf Serhou Guirassy verzichten. Foto: dpa/Tom Weller

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia