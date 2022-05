Ex-Borusse hat Geburtstag : Mit 60 steht für Uwe Rahn das wichtigste Comeback an

Mit 60 steht für Uwe Rahn das wichtigste Comeback an

Mönchengladbach Uwe Rahn war Torschützen-König und Fußballer des Jahres als Borusse, er schoss ein legendäres Tor für Deutschland. In den letzten zwei Jahren kämpfte er gegen den Krebs. Doch zum 60. Geburtstag gibt es gute Nachrichten.

Der Fußballer Uwe Rahn ist nicht als Kämpfer in Erinnerung geblieben. Eher als ein technisch versierter Offensivmann, der eine hängende Spitze war, als es diesen Begriff noch nicht gab. Und als herausragender Kopfballspieler. Der Mensch Uwe Rahn jedoch, der ist zum Kämpfer geworden in den letzten zwei Jahren nach der schockierenden Diagnose: Darmkrebs. Er hat den Kampf gewonnen.

„Es war der härteste Kampf meines Lebens, ein Leidensweg mit der OP, der Chemo-Therapie, einem extremen Gewichtsverlust. Aber ich habe den Krebs besiegt und werde bald wieder richtig fit sein“, sagt Rahn kurz vor seinem 60. Geburtstag am Samstag.

Noch kämpft er mit einigen Nachwirkungen der OP. „Aber ich denke positiv, das hat mir die ganze Zeit sehr geholfen“, sagt der frühere Profi, der für Gladbach, den 1. FC Köln, Hertha BSC Berlin , Fortuna Düsseldorf (1991/92), Eintracht Frankfurt und die Urawa Red Diamonds in Japan spielte. Frankfurts Europa-League-Triumph imponiert ihm, „es ist beeindruckend, wie viel Willen dieses Team hat“, sagt Rahn.

Kostenpflichtiger Inhalt Am 1. April 2020 teilte der Arzt ihm und seiner Frau Christl die Diagnose mit. „Wir waren wie vor den Kopf gestoßen. Ich habe nie damit gerechnet, dass es mich erwischt“, sagt Rahn. Als früherer Leistungssportler kannte er seinen Körper ganz genau, „wenn du dann so eingeschränkt bist, ist das eine Katastrophe, auch mental“, sagt Rahn.

1980 kam er mit 18 Jahren als Talent von Waldhof Mannheim zu Gladbach. Trainer Jupp Heynckes, zu dem Rahn heute noch regelmäßig Kontakt hat, wurde sein sportlicher Ziehvater. „Der Lange“ passte mit seinen Qualitäten perfekt in die neue Fohlenelf, die Rekord-Torjäger Heynckes aufbaute. 111 Tore schoss Rahn in 285 Spielen, es ist der sechstbeste Wert in Gladbachs Klubgeschichte.