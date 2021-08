Borussia-Legende bleibt : Uwe Kamps hat nun einen Spezial-Auftrag

Mönchengladbach Uwe Kamps ist jetzt ganz offiziell Torwart-Entwickler der Borussen. Das hat Manager Max Eberl mitgeteilt, nachdem es kurz Aufregung um die Zukunft der Gladbacher Vereinslegende gegeben hatte. Kamps wird damit die 40 Jahre bei Borussia voll machen.

Im Prinzip ist der 57-Jährige das schon länger, genau genommen, seit Krebs 2018 kam. Doch nun, als Kamps nicht mit ihm Trainingslager war und dann erstmals seit 40 Jahren auf dem Teamfoto fehlte, gab es einen Aufschrei in der Fan-Szene: die Legende vor dem Aus? Nein, das stellte nun Max Eberl klar. „Wir haben uns geeinigt, wie es weitergehen soll“, sagte der Manager. Und zwar so, wie es vorher inoffiziell schon war: Kamps kümmert sich um das ganze Torwartthema im Klub, von den Profis bis zum Nachwuchs. Er wird weiter Otte unterstützen, vor allem aber der Mann an der Schwelle sein, so wie es bei den Feldspielern Eugen Polanski ist.