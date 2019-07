Jugendtennis : Welte und Wirges gewinnen bei den Junior Open

Mönchengladbach Die elfte Auflage sieht einen deutschen Zweifach-Sieg. Das Unwetter am Samstag machte eine Verlegung in die Tennishalle Viersen nötig, aber alles lief glatt. Turnierdirektorin Janka Piliar ist mit der Veranstaltung zufrieden und freut sich schon auf das kommende Jahr.

Das massive Unwetter am Samstag in Mönchengladbach hatte auch Auswirkungen auf die elfte Auflage der NRW Junior Open der TG Rot-Weiss. Das Junioren-Finale zwischen dem Deutschen Milan Welte und dem Spanier Francisco Andreu Garcia musste beim Stand von 0:1 und 40:40 unterbrochen werden. Da die Sandplätze im Bunten Garten danach nicht mehr bespielbar waren, wurde das Finale in der Tennishalle Viersen zu Ende gespielt. Mit dem Wechsel des Bodenbelags kam Welte augenscheinlich besser zu Recht als sein Kontrahent, der an Position 14 des Turniers gesetzte Deutsche gewann 6:4, 6:1 gegen die Nummer 10.