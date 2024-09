Svenssons Ärger unberechtigt Warum acht Minuten Nachspielzeit zwischen Borussia und Union vertretbar waren

Bo Svensson ließ seinem Ärger nicht nur auf der Pressekonferenz am Samstagnachmittag freien Lauf. „Acht Minuten sind extrem für eine Halbzeit ohne VAR-Einsatz. Und wenn selbst gegnerische Spieler das auch nicht verstehen, gibt es Klärungsbedarf. Ich habe so etwas in der Bundesliga noch nicht gesehen und habe wenig Verständnis dafür“, sagte Svensson, nachdem Union Berlin die Partie in Gladbach durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 0:1 verloren hatte.