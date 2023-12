LIVE Samstag ab 15.30 Uhr Gladbach tritt bei Union Berlin an – Live-Ticker zum Spiel

Mönchengladbach · Vier Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale ist Borussia Mönchengladbach wieder in der Bundesliga gefordert. Am Samstag geht es für Trainer Gerardo Seoane und sein Team zu Union Berlin an die Alte Försterei. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

08.12.2023 , 09:21 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)