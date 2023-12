LIVE Live-Ticker zum Nachlesen Borussia verliert bei Union Berlin

Mönchengladbach · Vier Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale war Borussia Mönchengladbach wieder in der Bundesliga gefordert. An der Alten Försterei bei Union Berlin war aber nichts zu holen. In unserem Liveticker können Sie alles nochmal nachlesen.

09.12.2023 , 17:24 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)