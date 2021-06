Uefa-Protest der Bundesligisten : Warum der Borussia-Park nicht in Regenbogenfarben leuchten wird

Der Borussia-Park in Mönchengladbach kann aus technischen Gründen nicht in Regenbogenfarben leuchten. Foto: Jana Bauch / Andreas Krebs

Mönchengladbach Nach dem Verbot der Uefa, die Münchener Allianz-Arena in Regenbogenfarben zu erleuchten, haben zahlreiche Bundesligisten angekündigt, ihr Stadion bunt erstrahlen zu lassen. Auch Borussia Mönchengladbach hätte sich gerne daran beteiligt, setzt aber nun ein Zeichen in anderer Form.

In der Politik herrschte in den vergangenen Tagen Einigkeit: Die Münchener Allianz Arena sollte am Mittwochabend, wenn die deutsche Nationalmannschaft im dritten Gruppenspiel auf Ungarn trifft (21 Uhr), in Regenbogenfarben erstrahlen. Der Hintergrund des Protests ist ein Gesetz, das in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt worden ist. Das Gesetz schränkt demnach die Informationsrechte von Jugendlichen mit Blick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn ein.