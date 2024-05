„Spüren die Wertschätzung“ Borussias „Endrunden-Fohlen“ stehen vor nächstem Highlight-Spiel

„Das war eine Punktlandung, wir sind um 16.15 Uhr am Stadion angekommen“, sagt Kirch im Gespräch mit unserer Redaktion. Vor 54.000 Zuschauern wurde die U19 von Gladbachs Stadionsprecher Torsten Knippertz in der Halbzeitpause des Bundesliga-Duells mit Eintracht Frankfurt in Empfang genommen und vor der Nordkurve gefeiert – Szenen, die einige Jungs der „Endrunden-Fohlen“ der „Class of 24“ (so stand es auf T-Shirts geschrieben) rückblickend vielleicht als ihr größtes Karriere-Highlight bezeichnen werden, da es nur ein Bruchteil von ihnen irgendwann in den Profibereich schaffen dürfte.