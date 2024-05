Saison noch nicht zu Ende Borussias U19 unterliegt Hoffenheim auch im Rückspiel deutlich

„Wir wollen gut ins Spiel kommen, das haben wir im Hinspiel verpasst“, sagte Kirch vor dem Anpfiff aufgrund der zwei frühen Gegentore, die Gladbach am Mittwoch auf dem Fohlenplatz gegen die TSG kassiert hatte. Bereits in der dritten Minute war das Vorhaben am Sonntag allerdings von den Hoffenheimern zunichte gemacht worden. Paul Hennrich, ebenfalls Torschütze im Hinspiel, setzte sich durch gegen Gladbachs Dillon Berko und traf mit einem Schuss vorbei an Torwart Florian Dimmer ins lange Eck.