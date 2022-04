Finalsieg gegen Mainz : Borussias U19 holt bei der Champions Trophy in Düsseldorf den Titel

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Düsseldorf Nach drei Turniertagen hat die U19 von Borussia Mönchengladbach den Titel beim traditionellen Osterturnier in Düsseldorf gewonnen. Torjäger Kushtrim Asallari erzielte im Finale die entscheidenden Treffer gegen Mainz 05. Im Turnierverlauf mussten die Gladbacher aber auch einmal zittern.

„Nun haben wir es so weit geschafft und wollen unbedingt auch das letzte Spiel und damit das Turnier gewinnen“, hatte Gladbachs Trainer Sascha Eickel am Montagmittag gesagt. Kurz zuvor hatte sich seine Mannschaft, die U19 von Borussia Mönchengladbach, im Halbfinale der 58. Champions Trophy im Elfmeterschießen knapp mit 7:6 gegen Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen durchgesetzt.

Nachdem zunächst alle Essener und auch die Borussen Moustafa Moustafa, Kushtrim Asallari, Luca Barata, Noah Andreas und Luis Werrmann vom Punkt aus getroffen hatten, konnte Gladbachs Torhüter Mert Temiz den fünften Versuch parieren und seiner Mannschaft so den Final-Einzug sichern. Das Turnier fand am Osterwochenende zum ersten Mal überhaupt seit 2019 wieder statt. Der Veranstalter, der BV 04 Düsseldorf, hatte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie allerdings darauf verzichtet, internationale Teams einzuladen und das Turnier in einer abgespeckten Version ausgetragen. Acht Mannschaften nahmen in diesem Jahr Teil, die weitesten Anreisen hatten dabei die Teams des 1. FC Union Berlin und des 1. FC Nürnberg zu verzeichnen.

Neben dem Gastgeber, den Borussia in der Gruppenphase klar mit 9:0 besiegte (Tore: zweimal Werrmann, Asallari, Dilion Hoogewerf, Mica Nack, Tony Reitz, Yvandro Borges Sanches, Ryan Naderi), trafen die Gladbacher in ihrer Gruppe noch auf den späteren Finalgegner Mainz 05 und Nürnberg, das in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest derzeit auf Rang zwei liegt. Gegen Mainz hatte es am Samstag noch ein torloses Remis gegeben, gegen Nürnberg sorgten einen Tag später die Treffer von Naderi, Arne Michaelis und Malcom Scheibner für einen klaren 3:0-Erfolg.

Am Montagabend durften sich die Borussen dann über den Titel freuen, zum ersten Mal überhaupt. Im Finale sorgte der Mainzer Maarten Klöppel zwar aus Borussia-Sicht für einen Rückstand, den wusste Asallari dann allerdings mit seinen beiden Toren in eine 2:1-Führung umzuwandeln, die gleichzeitig den Endstand herstellten. Mit lauten „Humba“-Gesängen wurde der Titel anschließend gefeiert. Im Spiel um Platz drei behielt Rot-Weiss Essen mit einem 1:0-Sieg die Oberhand.

Die Gladbacher dürfen sich währendessen zu den bisherigen Titelträgern gesellen. Vor drei Jahren hatte sich Dynamo Zagreb den Titel gesichert, 2018 siegte die Japanische Hochschulauswahl. Das bislang letzte deutsche Team, das das Turnier gewinnen konnte, war im Jahr 2012 Fortuna Düsseldorf.