Borussia-Outfit begeistert Fans US-Rapper verblüfft mit Gladbach-Oberteil – Stindl zeigt seine „Hall of Fame“

Bei der Aufmerksamkeit, die Travis Scott in den sozialen Netzwerken erregte, ging das Video von Borussias Rekord-Kapitän Lars Stindl bei Instagram am selben Abend ein wenig unter. Der 35-Jährige, im Sommer zum Karlsruher SC zurückgekehrt, präsentierte ebenfalls Textil-Inhalte. Stindl hat im – wirklich beeindruckend langen – Flur seines neuen Hauses in Kirrlach eine „Hall of Fame“ installiert.