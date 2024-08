Nach Sander, Stöger und Kleindienst Das ist Borussias letztes konkretes Transferziel

Die Zahl der zentralen Mittelfeldspieler, die mit Borussia in Verbindung gebracht werden, ist immens in diesem Sommer, ein halbes Dutzend Namen führt allein das Portal „transfermarkt.de“ auf, hinzu kommen die Herren, die in diversen Fan-Foren diskutiert werden. Fast täglich taucht da ein neuer Name auf. Doch wird es an der Stelle nur dann neue Spieler geben, wenn es Abgänge gibt – wenn überhaupt. Aktuell jedoch ist da kein akutes Angebot, nicht einmal für Manu Koné. Noch aber ist Zeit.