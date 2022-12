Transferpolitik Wo sich Borussia und Real Madrid verblüffend ähneln

Aktuell liegt das Durchschnittsalter bei Transfers in den Topligen bei 24,95 Jahren, in der spanischen Liga ist es mit 25,67 Jahren am höchsten, in der Bundesliga mit 24,38 am niedrigsten. Eine weitere Auswertung zeigt, dass Borussia seit zehn Jahren darunter liegt. Das CIES hat jeweils das durchschnittliche Alter bei Neuverpflichtungen der vergangenen sechs Transferperioden genommen. Es war sehr konstant in Gladbach und bewegte sich in einem engen Band zwischen 22,04 (2021) und maximal 23,37 Jahren (2019). Nun dürfte es nicht schwer zu erraten sein, wessen Alterskurven verblüffend ähnlich aussehen – natürlich, die von Real Madrid und Bayer Leverkusen.