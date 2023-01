„Mittelfinger Gottes“, Fan-Ärger, Paradenrekord Die unvergesslichen Borussia-Momente von Yann Sommer

16. Mai 2015

Borussia tütet mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen die Champions-League-Teilnahme ein, es ist Sommers 15. Zu-Null-Spiel der Saison. Und er hat entscheidenden Anteil am Erfolg an der Weser, denn beim Stand von 0:0 packt Sommer gegen Bremens Davie Selke in der 46. Minute einen großartigen Reflex aus und verhindert so den Rückstand.