Geht Matthias Ginter oder verlängert er seinen Vertrag? So oder so könnte Borussia Mönchengladbach eine Verstärkung auf der Innenverteidiger-Position gebrauchen, finden unsere Reporter, auch als Back-up, wenn Ginter bleibt. Wir stellen ein paar Ideen vor, einige davon sind in Zusammenarbeit mit dem Portal „CreateFootball“ entstanden.