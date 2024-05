Gerüchte um Verpflichtung Tanaka-Wechsel nach Gladbach steht nicht unmittelbar bevor

Tanaka hat in der vergangenen Saison 36 Pflichtspiele für Fortuna absolviert und dabei acht Tore (vier Assists) erzielt, er kann einer Mannschaft mit seiner Ruhe und Cleverness am Ball viel Stabilität verleihen und steht vor allem für Verlässlichkeit. Unter Fortuna-Trainer Daniel Thioune war er vor allem entweder in einem 4-1-4-1 als Achter oder in einem 4-2-3-1 als Sechser unterwegs.