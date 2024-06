Wechsel offiziell U17-Weltmeister Charles Herrmann kommt vom BVB nach Gladbach

Bei dem Turnier, das mit dem Titelgewinn für Deutschland endete, plagten Herrmann in den entscheidenden Partien jedoch genau wie in der U19-Bundesliga Verletzungsprobleme. Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen Hertha BSC wurde der Sohn des Ex-Profis Charles Akonnor in beiden Spielen jeweils eingewechselt und erzielte ein Tor, bevor der BVB im Elfmeterschießen weiterkam – das Finale am 30. Mai, das Dortmund mit 1:3 gegen Hoffenheim verlor, war Herrmanns letztes Spiel im BVB-Trikot.