Gladbachs Trainingsauftakt : Sommer glaubt, „Konstanz wird der Schlüssel sein“

Foto: Dirk Päffgen 16 Bilder Borussen steigen in die Vorbereitung ein.

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat am Samstag die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Kapitän Lars Stindl fehlte, er soll aber am Sonntag mit ins Trainingslager reisen. Yann Sommer erklärt, warum er sich auf die Tage in Jerez freut.

Knapp 300 Zuschauer waren gekommen, um zu erleben, wie die Borussen am Samstag in die Vorbereitung gestartet sind. Die Betrachter der ersten Trainingseinheit des Jahres 2020 stellten fest, dass die Stimmung beim Zweiten der Fußball-Bundesliga offenbar sehr gut ist. Denn es wurde viel gescherzt und gelacht während der Übungseinheit. Vor allem wurde aber konzentriert gearbeitet. Die Borussen wärmten sich auf, spielten 5 gegen 2 und dann auf sechs kleine Tore.

Lockerheit und konzentrierte Arbeit, das ist die Mischung auf die Trainer Marco Rose in der Rückrunde setzen will. „Es ist immer wichtig, dass die Chemie in der Gruppe stimmt. Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, aber wir wissen auch, dass wir hart dafür gearbeitet haben“, sagte Rose. Um das unter besten Bedingungen zu tun, reisen die Gladbacher am Sonntag ins Trainingslager nach Jerez (Andalusien). Dort residieren sie wie im Vorjahr im Barceló Montecastillo Golf Resort.

„Wenn man sieht, wie kalt es aktuell ist, macht es schon Sinn, für ein paar Tage in wärmere Gefilde zu fliegen“, sagte Rose: „Wir haben nicht lange Zeit, um uns auf die Rückrunde vorzubereiten. Daher ist es gut, dass wir eine knappe Woche unter erleichterten Bedingungen arbeiten können.“

25 Feldspieler und vier Torhüter waren bei der Auftakteinheit dabei, darunter Charalambos Makridis aus der U23 und Famana Quizera aus der U19. Dafür fehlte Kapitän Lars Stindl wegen eines Infekts. Stindl soll aber am Sonntag im Flieger nach Spanien sitzen. Die U23 von Trainer Arie van Lent reist ebenfalls mit ins Trainingslager. Derweil soll Julio Villalba wie Andreas Poulsen ausgeliehen werden.

„Ich freue mich, wieder zurück zu sein und mit unserer coolen Truppe an den Aufgaben zu arbeiten“, sagte Torhüter Yann Sommer. „Wir wollen relativ konstant durch die Rückrunde gehen mit vielen guten Leistungen. Konstanz wird der Schlüssel sein in der Rückrunde. Wir wollen weiter an uns arbeiten. Dazu haben wir in der Vorbereitung und im Trainingslager Zeit. Es ist immer Luft nach oben. In der Vorrunde fehlte die Zeit, an den Kleinigkeiten zu arbeiten wie am Anlaufen oder am Gegenpressing. Das sind die Punkte, auf die der Coach und der Staff intensiv schauen werden, damit wir in der Rückrunde noch näher an Perfektion herankommen was unser Spiel anbelangt.“