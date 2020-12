„Tor des Monats November“ : Gleich zwei Gladbacher sind im Rennen

Mönchengladbach/Köln Valentino Lazaro und Breel Embolo sind für das „Tor des Monats November“ bei der ARD-„Sportschau“ nominiert. Bis zum 19. Dezember kann abgestimmt werden. Die Konkurrenz ist nicht prominent, aber sehenswert.

Neben Lazaro ist sogar ein weiterer Borussia-Profi dabei. Breel Embolo hat mit seinem Fallrückzieher beim 4:0-Erfolg gegen Schachtjor Donezk in der Champions League Aufsehen erregt. Die Chancen stehen damit gut, dass nach Florian Neuhaus (40-Meter-Tor gegen Mainz 05) im Januar wieder ein Fohlen die „Sportschau“-Medaille absahnt.

Die Konkurrenz ist nicht prominent, kann sich aber sehen lassen. Nominiert ist auch Joelle Wedemeyer von den Frauen des VfL Wolfsburg. Ihr Weitschuss gegen Eintracht Frankfurt wurde lang und länger und senkte sich in den rechten Winkel. In den linken Winkel traf mit links Dennis Dressel von 1860 München. Ein sehenswertes Tor von der Mittellinie erzielte Christian Skoda von der VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost.