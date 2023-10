Die Neuen bei Borussia im Check Maximilian Wöber – Stranzls Fußstapfen sind keine Nummer zu groß

Bevor Maximilian Wöber am 31. Juli kurz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager ausgeliehen wurde, war Borussia mit der Kaderplanung schon sehr zufrieden gewesen. Der Abwehrspieler kam jedoch, um eine wichtige Lücke zu schließen, und auch, um einen Standpunkt zu verdeutlichen. Mit Wöber setzen wir unsere Serie fort, in der wir analysieren, wie es für die Neuen bislang gelaufen ist – und mit welchen Perspektiven Sie in die nächsten Monate gehen.