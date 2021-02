Startelf-Rückkehrer : Gladbachs Jantschke wird nach Derby-Niederlage deutlich

Mönchengladbach Gegen den 1. FC Köln gehörte Tony Jantschke zu den wenigen Spielern auf Seiten der Gladbacher, die im Derby ihre Normalform erreichten. Nach der 1:2-Niederlage fand der Routinier dann aber deutliche Worte.

Immer wieder zirkulierte dieser durch die eigenen Reihen. 109 Pässe brachte Jantschke zu seinen Mitspielern, nur sieben Fehlpässe spielte er. „Wir hatten die Ballbesitzphasen, die wir wollten, und sind auch zwischen die Linien gekommen. Damit haben wir aber zu wenig angefangen“, sagte Jantschke. Zum dritten Mal in dieser Saison stand er bei der 1:2-Heimniederlage gegen Köln in der Startelf, auf ihn konnte sich Borussia trotz der Pleite verlassen, die Probleme lagen woanders.

Denn den Ballbesitz konnte Gladbach nicht in Torchancen ummünzen, das monierte Jantschke deutlich: „Wir hatten zu wenig gute Aktionen im letzten Drittel. Dann kannst du kaum ein Spiel gewinnen. Die Standards waren nicht wirklich gefährlich. Wir haben selbst kaum was zugelassen, aber zwei dumme Tore gekriegt“, sagte Jantschke, den vor allem das frühe Gegentor nach 135 Sekunden nervte.

„Es war insgesamt zu wenig von uns. Köln hat wenig gehabt im Spiel, wir hatten aber auch wenig, das muss man sagen. Dann machen wir einen ganz dummen Fehler zum 1:2“, sagte Jantschke, der zugeben musste, dass die sieben Wechsel, für die sich Rose vor der Partie entschieden hatte, zum Teil nicht die gewünschte Wirkung erzielt hatten. „Wir hatten viel Frische auf dem Platz, das hat man leider nicht gesehen. Das war zu wenig für ein Derby“, so Jantschke. „Ich ärgere mich maßlos. Wir müssen besser spielen. Wir haben hohe Ansprüche an uns, denen wir nicht gerecht geworden sind.“

Für Jantschke war es im 29. Pflichtspiel der Saison erst der neunte Einsatz, der fünfte von Beginn an. An ihm war die Derby-Pleite beileibe nicht festzumachen, eher entlastete der 30-Jährige mit seiner guten Leistung Trainer Marco Rose, an dessen Rotations-Ausmaß sich viele Fans gestört hatten. Für Jantschke war es ein besonderes Spiel: Mit dem 230. Einsatz für Borussia in der Bundesliga holte er Vereinslegende Günter Netzer ein.