„Es geht dem Ende entgegen“ Jantschkes Verbleib bei Borussia ist sicher – aber in welcher Rolle?

Über seinen Trainer äußerte Jantschke sich wie folgt: „Ich glaube, dass der Trainer gut zu dem Verein passt. Er ist sehr kommunikativ und klar in seinen Aussagen und Analysen. Es ist ungewöhnlich, dass wir dreimal den Trainer gewechselt haben. Auch für mich ist das Neuland, so viele Trainer hatte ich insgesamt nicht.“ Jos Luhukay war Jantschkes erster Profi-Trainer, ehe er sein Debüt im November 2008 unter Hans Meyer gab. Seoane ist Jantschkes zehnter Trainer in Gladbach, unter ihm kommt der Abwehrspieler in dieser Saison auf 18 Bundesliga-Minuten, die sich auf drei Einsätze verteilen.