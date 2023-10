Die Neuen bei Borussia im Check Tomas Cvancara – Wesentlicher Faktor verhindert noch besseres Start-Fazit

In Franck Honorat hatte Borussia ein paar Tage zuvor eine neue Nummer 9 geholt, Tomas Cvancara war am 14. Juli dann der ersehnte Neuner – allerdings mit der 31 auf dem Rücken. Erstmals seit Hannes Wolf nahm Borussia für den Tschechen einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand. Mit Cvancara setzen wir unsere Serie fort, in der wir analysieren, wie es für die Neuen bislang gelaufen ist – und mit welchen Perspektiven Sie in die nächsten Monate gehen.