Aus der U23 ins Profigeschäft Tom Gaal ist jetzt Zweitligaprofi – wie so viele Ex-Borussen

Nicht nur der Durchmarsch der Ulmer ist bemerkenswert, sondern auch Gaals Entwicklung. Obwohl er in der Saison 2022/23 fast durchgehend fit war, hatte er in Borussias U23 nicht zu den Stammkräften gehört und erst am Saisonende einige Male hintereinander in der Startelf gestanden. 17-mal gehörte Gaal ohne eine Einsatzminute zum Kader, neben Kapitän Michel Lieder erhielt Jamil Najjar häufiger den Vorzug von Trainer Eugen Polanski, der mit seinem Team am Ende der Saison auf Rang drei landete.