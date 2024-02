Todesfälle überschatten Leipzig gegen Gladbach Das Schweigen der Fans ist ein wichtiges Zeichen der Anteilnahme

Das kann man selbstverständlich finden. Und doch ist es beeindruckend, wie sich Zehntausende aus zwei Fanlagern in stummem Übereinkommen auf diese Gesten verständigen. Das ist neben aller Kritik an Protestaktionen und Ausschreitungen auch ein Verdienst der organisierten Fangruppen, die in schwierigen Situationen Zusammenhalt zeigen und als Beispiel für die übrigen Zuschauer vorangehen.