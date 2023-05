178 Pflichtspiele für Gladbach Augsburg-Zeit für Strobl und Hahn endet offiziell im Borussia-Park

„Nach meiner Knieverletzung geht es aktuell für mich darum, alles dafür zu tun, wieder auf den Platz zurückzukehren“, sagte Hahn, der am Niederrhein noch ein Haus besitzt und sich am Samstag möglicherweise noch einmal im Borussia-Park blicken lassen wird. Während seiner Zeit als Borusse erzielte er in 95 Pflichtspielen 19 Treffer für den Klub. Unvergessen bleiben sein Tor und seine Vorlage, die er am 19. Oktober 2016 zum 2:0 in der Champions League bei Celtic Glasgow beisteuerte. Am treffsichersten zeigte sich Hahn in Gladbach im Endspurt der Saison 2015/16, als er in den letzten sieben Ligaspielen sechs Treffer erzielte und den Grundstein für die Teilnahme an den Play-offs zur Champions League legte.