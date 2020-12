Borussias Ersatztorwart : Sippel noch mindestens einmal Sommer-Vertreter

Tobias Sippel hat gegen Hertha BSC sein elftes Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach gemacht. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Erstmals seit fast drei Jahren stand Tobias Sippel gegen Hertha BSC in der Bundesliga im Tor. Seinen Schnitt von zwei Pflichtspielen pro Saison wird der 32-Jährige noch vor Weihnachten übertreffen.

Nur wenige Stunden und doch fast drei Jahre hat sich Tobias Sippel auf sein achtes Bundesliga-Spiel für Borussia Mönchengladbach vorbereiten können. Yann Sommer klagte über Adduktorenprobleme, am Morgen vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC erfuhr Sippel dann endgültig von seinem Einsatz. „Es frühzeitiger zu wissen, ist schon besser. Aber so ist es auch entspannt. Meine Aufgabe ist es halt, zu funktionieren, wenn ich gebracht werde“, sagte der 32-Jährige nach dem 1:1 gegen Hertha. Zuletzt hatte er in der Liga am 11. Februar 2018 zwischen den Pfosten gestanden.

Er hielt die Bälle, die er halten konnte und halten musste. Zweimal kam Sippel halbwegs waghalsig aus seinem Tor, eine Situation klärte er souverän mit dem Kopf, in der anderen half Nico Elvedi. „Jeder weiß, dass ich dieses Spiel mag. Mir wurde es in Kaiserslautern so beigebracht: Von zehn Bällen lieber acht ablaufen und dann zweimal vielleicht nicht direkt rankommen. So kannst du die Großchancen besser vereiteln als im Eins-gegen-eins“, sagte er. Unterm Strich war alles gut gegangen.

Während Sommer im Schnitt circa 35 Pässe pro Partie spielt, kam Sippel nur auf 20, was weniger am mangelnden Vertrauen seiner Vorderleute gelegen haben wird, als an einer offensiv nicht unwerfend druckvollen Hertha. „Sippi hat eine sehr gute Partie gemacht“, sagte sein Trainer Marco Rose, der ihn zu Beginn der Saison im DFB-Pokal gegen Oberneuland erstmals ins Tor gestellt hatte.

Auf elf Pflichtspiele in fünfeinhalb Jahren kommt Sippel nun bei Borussia, im Schnitt zwei pro Saison. Den wird er definitiv übertreffen. „Wir vertrauen Sippi total. Er wird sicher im Pokal auch in Elversberg spielen“, kündigte Rose an. „Und wenn es bis Dienstag noch nicht gut genug ist bei Yann, wird Sippi wieder im Tor stehen.“ Sippel hat vor zwei Wochen ein Jubiläum gehabt: Gegen Schalke 04 saß er zum 200. Mal ohne Einsatz auf der Gladbacher Bank. Von daher ist es beachtlich, wie er da ist, wenn gebraucht wird.