Gegen Freiburg die Null gehalten Gladbachs Sippel ist erfreut über die Gegenwart und hat Zukunfts-Ideen

„Die ganze Saison ist ein Up und Down bei mir, so eine Situation hatte ich noch nie in meiner Karriere“, gab Sippel zu. Die umfasst 17 Jahre als Profi und 222 Einsätze in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Als Nummer zwei startete er, als Yann Sommer ausfiel, war er erster Mann, verletzte sich dann aber auch, nach der Winterpause wurde der 34-Jährige zur Nummer drei degradiert, statt nach Sommers Wechsel zu den Bayern nach dem Prinzip der Reihe zu übernehmen. Und nun war er aufgrund der skurrilen Verletzungssituation erste Wahl. „Aufgestellt wurde der, der noch laufen konnte“, sagte Sippel.