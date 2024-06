Am Borussia-Park eingetroffen Gladbach und Kleindienst in Gesprächen über einen Wechsel

Nach dem Aufstieg mit Heidenheim im Sommer 2023 erzielte Kleindienst in der abgelaufenen Saison in 33 Pflichtspielen zwölf Treffer, steuerte zudem fünf Assists bei. Aus Heidenheim ist es Kleindienst gewohnt, sowohl als alleiniger Stürmer als auch in einer Doppelspitze aufzulaufen – beides Varianten, die auch in Gladbach auf ihn zukommen könnten.