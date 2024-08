Neuer Mittelstürmer Kleindienst ist nicht nur Torjäger, sondern längst auch Fan von Borussia

Mönchengladbach · Tim Kleindienst war schon begeistert vom Borussia-Park, als sein Wechsel nach Gladbach fixiert wurde. In den ersten vier Wochen hat sich sein Eindruck verstärkt. Was den Mittelstürmer an Borussia beeindruckt, welches Versprechen er die Fans gibt – und was noch aussteht.

09.08.2024 , 06:46 Uhr

Link zur Paywall Borussias hitziges Duell mit der U21 von Ipswich Town 36 Bilder Foto: Jens Dirk Paeffgen/Jens Dirk Paeffgen (jdp)