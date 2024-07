„Bitte überlegt, was er geleistet hat“ Schmidt zeigt Verständnis für Kleindiensts Wechsel von Heidenheim nach Gladbach

Einige Heidenheimer Anhänger zeigten sich dankbar, andere drückten deutlich ihren Unmut über den Wechsel aus, Kleindienst wurde unter seinem Abschiedspost auf Instagram unter anderem als „Söldner“ bezeichnet. „Ich glaub, wir hatten eine mega geile Zeit. Wir haben so viel erlebt, von der Relegation bis hin zum Aufstieg und dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Ich hoffe, ihr werdet mich genauso gut in Erinnerung behalten, wie ich euch und ich konnte euch stets Freude bereiten mit all den Toren, die ich erzielt habe. Ich werde euch nie vergessen“, schrieb Kleindienst.