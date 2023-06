Erstes A-Länderspiel mit 17 Gladbachs Torwart-Talent debütiert für Luxemburg

Pereira wechselte erst im vergangenen Sommer vom Luxemburger Klub CS Fola Esch an den Niederrhein. Dort überzeugte er die Borussia-Verantwortlichen neben seinen Torwart-Fähigkeiten vor allem mit dem lautstarken Coaching seiner Vorderleute. In der kommenden Saison ist der 1,90 Meter große Torhüter in der U19 eingeplant, dort dürfte er als Stammkeeper gesetzt sein. Ob er darüber hinaus auch schon Erfahrungen in der U23 sammeln darf oder sogar mit den Profis ins Sommer-Trainingslager am Tegernsee reist, werden die nächsten Monate zeigen. Für ihn gilt es, sich mehr und mehr an den Herrenfußball zu gewöhnen.