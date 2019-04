Fohlen-Gerüchteküche : Hazard 2020 ablösefrei zum BVB? Fünf Gründe, warum das unvorstellbar ist

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Könnte Hazard auch 2020 ablösefrei nach Dortmund wechseln?

Das Gerücht

Laut „Kicker“ steht Thorgan Hazard bei Borussia Dortmund im Wort, dass er auf jeden Fall zum BVB wechseln wird. Notfalls auch erst 2020 ablösefrei, sofern sich die beiden Klubs in diesem Sommer nicht auf eine Ablöse einigen können. Geht es nach dem Bericht, wollen die Dortmunder jedoch nur eine deutlich geringere Summe als die von Gladbach, so wird es zumindest kolportiert, geforderten über 40 Millionen Euro zahlen.

Die Situation

Der Abgang des Belgiers steht fest, er hat eine Verlängerung seines bis 2020 laufenden Vertrags abgelehnt. Borussia will deswegen seinen wertvollsten Spieler (Marktwert 45 Millionen Euro) bereits in diesem Sommer verkaufen, da der Klub auf solch hohe Transfereinnahmen angewiesen ist. „Mögliche Interessenten müssen uns eine Ablösesumme bieten, die seinem Wert als herausragender Offensivspieler in der Bundesliga und Stammspieler in einer der besten Nationalmannschaften der Welt gerecht wird“, sagte Sportdirektor Max Eberl.

Die Einschätzung des RP-Reporters

Das Pokern um Hazard hat begonnen. Die eine Borussia, die aus Mönchengladbach, will so viel Geld wie möglich einnehmen, die andere Borussia, die aus Dortmund, will so wenig wie möglich bezahlen. Deswegen sendet der BVB nun das Signal, Hazard bereits als Neuverpflichtung in der Tasche zu haben und notfalls auch warten zu können, bis der Belgier 2020 ablösefrei zu haben wäre. Es ist eine Drohung an Eberl, dass er, sofern er sich nicht kooperativ zeigt, seinen Star-Spieler kostenlos verlieren würde. Dass das jedoch passieren wird, ist unvorstellbar, und das aus mehreren Gründen: