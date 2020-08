Dritter Testspielsieg : Borussia schlägt Paderborn mit 2:0 – Elvedi muss verletzt raus

Marienfeld Es war eine Premiere in der Klosterpforte: Erstmals spielten die Borussen in den neuen mintfarbenen Trikots, die im Marketing-Sprech „Eventtrikots“ genannt werden. Der Gegner war der SC Paderborn. Es gab einen 2:0-Sieg der Gladbacher.

Der Wermutstropfen des Spiels: Verteidiger Nico Elvedi musste mit einer Knieverletzung vom Platz, er verletzte sich ohne Gegnereinwirkung. Für das Team von Trainer Marco Rose war es der dritte Sieg im dritten Test der Vorbereitung. Am Donnerstag ist die nächste Übungspartie, die ist dann daheim auf dem Fohlenplatz geen die SpVgg Greuther Fürth (15.30 Uhr). Am 4. September geht es dann noch zu VVV Venlo.Rose formierte sein Team im offensiven 4-3-3 mit Florian Neuhaus als Single-Sechser und Famana Quizera und Conor Noss im offensiven Mittelfeld hinter dem Dreierangriff Ibrahima Traoré, Lars Stindl und Jonas Hofmann.Es war zu sehen, dass die Borussen das Spiel in offensive Tiefe, das in den Übungseinheiten der vorangegangenen Tage ein großes Thema war, umsetzen wollten.Sie taten sich jedoch schwer, trotz all der auf dem Rasen befindlichen Kreativität, die Balance, hinten war Borussia recht offen, vorn kam kaum etwas Brauchbares im Strafrsum an.Paderborn spielte aggressiv und griff früh an und setzte Borussia damit zu. In der 34. Minute verhinderte Torhüter Tobias Sippel mit einer starken Doppelparade einen Rückstand.Nach dem 0:0 zur Pause wechselte Rose durch und änderte das System. 3-4-1-2 war nur die Formation, das hatte Konsequenzen. Der Druck wurde größer und es gab das erste Tor. Oscar Wendt legte Hannes Wolf das 1:0 nach 50 Minuten auf. Für Wolf war es nach dem Treffer gegen den SC Verl das zweite Tor in der Vorbereitung. Borussias Spiel hatte nach der Pause in beide Richtungen mehr Stabilität. Und nun klappte es auch mit der Tiefe: Rocco Reitz, der mit Christoph Kramer die Doppelsechs bildete, spielte einen herrlichen Diagonal-Pass auf Stefan Lainer, der aus spitzen Winkel traf zum 2:0. Reitz, der gerade erst seinen Profivertrag bekommen hat, bestätigte mit der Torvorlage und einer souveränen Vorstellung gegen Paderborn den bislang guten Eindruck, den er in der Vorbereitung hinterlassen hat.