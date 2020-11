Sogar zwei Pleiten könnten reichen : So zieht Borussia ins Achtelfinale der Champions League ein

Service Mönchengladbach Die Lage in Gruppe B ist äußerst komfortabel. Schon am Dienstag gegen Inter Mailand kann Gladbach ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Ein Punkt reicht dafür aber nur unter bestimmten Umständen.

Am 28. September 1977 reichte Borussia Mönchengladbach ein 1:1 gegen Vasas Budapest zum Einzug ins Achtelfinale des Landesmeister-Pokals. Das Hinspiel in Ungarn hatten die Fohlen souverän mit 3:0 für sich entschieden. Nie wieder hat sich Borussia seitdem für die Runde der letzten 16 Mannschaften im wichtigsten Europapokal-Wettbewerb qualifiziert.

15 Jahre danach ging die erste Ausgabe der Champions League an den Start, weitere zehn Jahre später ertönte vor den Play-offs gegen Dynamo Kiew erstmals die Hymne im Borussia-Park, nochmal drei Jahre vergingen, bis Gladbach seine Premiere in der Gruppenphase feierte. Dort endete das Abenteuer Champions League bislang immer.

Dem Verein winkt also ein historischer Abend am Dienstag gegen Inter Mailand. Borussia kann erstmals seit 43 Jahren ins Achtelfinale des wichtigsten Klub-Wettbewerbs einziehen. Es wäre der größte Erfolg seit dem Uefa-Cup-Halbfinale 1987, nichts gegen das Viertelfinale im Europapokal der Pokalsieger 1996 oder das Achtelfinale in der Europa League 2017.

Wenn um 21 Uhr gegen Inter der Anpfiff ertönt, wissen die Fohlen bereits, ob ein Unentschieden schon reichen würde, ein Sieg tut es ganz sicher. Denn Schachtjor Donezk und Real Madrid treffen im anderen Spiel der Gruppe B bereits um 18.55 Uhr aufeinander. Punktet Borussia gegen Inter, kegelt sie die „Nerazzurri“ aus der Champions League. Es wäre mindestens für ein paar der alten Helden aus den 70ern, 49 Jahre nach dem Büchsenwurf-Spiel auf dem Bökelberg, eine kleine Genugtuung.

Im Folgenden zeigen wir alle Szenarien für den Endspurt in Borussias Champions-League-Gruppe. Unter welchen Umständen reichen wie viele Zähler? Wann wäre Gladbach sogar Erster? 9,5 Millionen Euro fürs Weiterkommen stehen auf dem Spiel und bis zu 5,4 Millionen Euro an Punktprämien sind noch drin für die Fohlen.

Null Punkte reichen für den Einzug ins Achtelfinale, wenn …

… Inter und Donezk am letzten Spieltag die Punkte teilen oder Donezk das Spiel gewinnt, dafür aber vorher Punkte gegen Real lässt. Mit einer Niederlage kann Borussia am Dienstag noch nicht das Weiterkommen klarmachen. Genauso wenig ist mit zwei Pleiten in den letzten beiden Spielen der Gruppensieg möglich.

Ein Punkt reicht, wenn …

… Borussia ihn gegen Inter holt, Donezk aber entweder gegen Real oder am 9. Dezember gegen Inter nicht gewinnt. Im ersten Fall wäre Gladbach bereits am Dienstag weiter. Der Gruppensieg wäre in dieser Konstellation nicht möglich.

… Borussia ihn gegen Real holt. Nach einer Niederlage am Mittwoch mit drei Punkten Vorsprung auf Inter in den letzten Spieltag zu gehen, wäre allerdings äußerst riskant. Im Falle eines Sieges gegen Donezk und einer Gladbacher Niederlage in Madrid, würde Inter aufgrund des besseren direkten Vergleiches vorbeiziehen. Mit einem Remis wäre Gladbach in dieser Konstellation Gruppensieger, wenn Real zuvor gegen Donezk verloren hätte, Donezk aber Punkte gegen Inter lassen würde. Oder: Real und Donezk müssten Unentschieden spielen und Gladbachs Remis in Madrid müsste mindestens ein 2:2 sein.

Zwei Punkte reichen auf jeden Fall.

Gruppensieger wird Borussia mit zwei Unentschieden aber nur, wenn Real am Mittwoch nicht gegen Donezk gewinnt.

Drei Punkte reichen auf jeden Fall.

Gewinnt Borussia gegen Real, ist sie auch definitiv Gruppensieger. Holt sie die drei Punkte gegen Inter, müsste Real gegen Donezk verlieren. Heißt: Mit zwei Unentschieden aus den letzten beiden Spielen ist Platz eins etwas wahrscheinlicher als mit einem Sieg gegen Inter und einer Niederlage gegen Real.