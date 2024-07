Nachhaltiger Erfolg statt Zusammenbruch Stuttgart muss ein Projekt meistern wie einst Borussia

Borussia Mönchengladbach hat in der vergangenen Saison einen Bundesliga-Rekord an den VfB Stuttgart verloren. Mit 60 Punkten war der Klub seit 2012 der beste Relegations-Überlebende der Geschichte gewesen, Stuttgart übertraf diese Zahl mit 73 Punkten und der Vizemeisterschaft deutlich. Mit einem 4:0 gegen Borussia machte der VfB den Erfolg am letzten Spieltag perfekt – und schickte den Gegner mit noch mehr Hausaufgaben als ohnehin schon in die Sommerpause.