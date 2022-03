Gewalt im Gästeblock : Stuttgarter Ordner prügeln auf Borussia-Fans ein

Stuttgart Einige Gladbach-Fans haben am Samstag nicht nur die bittere Niederlage ihrer Mannschaft verkraften müssen. Eine Videosequenz zeigt ausufernde Gewalt mehrerer Ordner im Stadion des VfB Stuttgart. Der Verein kündigte Aufklärung an.

Das Video ist nur sieben Sekunden lang, doch es offenbart eine erschreckende Brutalität: Aufgenommen wurde es am Samstagabend im Gästeblock des Stuttgarter Stadions, kurz nach der 2:3-Niederlage der Gladbacher beim VfB. Zu sehen sind etwa zehn Ordner in gelben Jacken, die in einem Mundloch der Arena auf Borussia-Fans einprügeln. Einer von ihnen hält sich schützend die Arme vors Gesicht und beugt sich nach vorne. Ein weiterer Ordner kommt dazu und tritt in Richtung Kopf des Fans.

Nachdem der VfB am späten Samstagabend zunächst erklärt hatte, Material zu sammeln und die Vorgänge gemeinsam mit Borussia aufzuarbeiten, folgte am Sonntag ein ausführlicheres Statement des Vereins. „Am Rande des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach hat es am Samstagabend Auseinandersetzungen im Gästeblock zwischen Fans sowie zwischen Fans und Ordnern gegeben, bei denen es Verletzte gab“, teilte ein Sprecher des Klubs mit. „Der VfB Stuttgart distanziert sich von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist. Noch am Samstagabend hat das Sammeln von Bildmaterial und Zeugenaussagen sowohl von Fans als auch von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes begonnen.“