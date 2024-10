Nagelsmann holt Borussias Mittelstürmer Gladbach und Kleindienst – eine absolute Win-Win-Geschichte

Kleindienst ist derweil nach Kevin Stöger der zweite Sommer-Zugang, der kurz nach dem Wechsel zu Borussia Nationalspieler wird. Stöger hatte in der vorangegangenen Länderspielpause sein Debüt für Österreich gefeiert. So weit ist Rocco Reitz im Sommer nicht gekommen, er spielte noch nicht für Deutschland, gehörte aber zum DFB-Kader während der letzten Vorbereitungsphase auf die EM. Auch Manu Koné bekam seine Nominierung für Frankreichs A-Team noch als Borusse, sein Debüt feierte er aber nach dem Wechsel zur AS Rom.