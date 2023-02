Nach Gladbachs Bayern-Coup Stindls Ansage zu Borussias Ambitionen und ihren Leistungsschwankungen

Am Ende hatte Stindl für den ersten Akt des nächsten Highlight-Spiels der Borussen gesorgt, zuvor wurden RB Leipzig (3:0) und Borussia Dortmund (4:2) besiegt, im Derby der 1. FC Köln (5:2). Gegen die Bayern ist Gladbach seit fünf Spielen unbesiegt. Schöne Bilanzen, die aber andere Resultate in ein seltsames Licht rücken, wie das 1:4 in Berlin, davor das 0:0 gegen Schalke oder das 0:1 beim FC Augsburg. Mancher Fan mochte sich angesichts dieses Hin und Her gar nicht so recht freuen über den Coup gegen den Meister, erwartet er doch den nächsten Rückschlag schon am Freitagabend bei den kampfstarken Mainzern (20.30 Uhr/Dazn).