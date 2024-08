Von der Beinahe-Insolvenz zu Rekorden Ohne Stephan Schippers wäre Borussia ein anderer Verein

Zäsuren lassen sich, so die Geschichtswissenschaft, in der Regel erst rückblickend als solche bestimmen. Im schnelllebigen Sport ist das Wort wohl besonders stark vertreten, doch die Nachricht, die Borussia Mönchengladbach am Mittwochnachmittag verkündete, wird nicht lange warten müssen für eine Einordnung: Dass Geschäftsführer Stephan Schippers den Verein nach 25 Jahren verlässt, ist zweifellos eine Zäsur.