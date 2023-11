Trainings-Comeback nach Krebserkrankung Stefan Lainer ist wieder am Ball – „Ein Gefühl von Normalität“

Später standen Sprints an, Lainer startete dabei durch, ein bisschen war das sinnbildlich für seine Situation, an Tagen wie diesen ist das so. Die strengen Ansagen von Athletiktrainer Nicolas Dyon werden Musik in Lainers Ohren gewesen sein, auf die sein Körper reagierte, wie es sich gehört: Er setzte sich in Bewegung in der typischen Lainer-Haltung, ein bisschen gebeugt, ein wenig mit den Armen rudernd. Als sich die Kollegen dann zum Übungsspiel formierten, wechselte Lainer ins Einzeltraining, er machte noch einige Meter, bevor er in die Kabine ging.