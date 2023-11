Nach Krebs-Diagnose Gladbachs Stefan Lainer könnte Anfang 2024 zurückkommen

Von Vereinsseite hieß es damals, dass eine „sehr hohe Wahrscheinlichkeit“ bestünde, dass Lainers Gesundheit wieder vollständig hergestellt werden könne und dann „ein normales Leben inklusive Profisport“ möglich sei. Lainer selbst meldete sich am 23. August erstmals per Video-Botschaft zu Wort. „Es ist alles nicht so leicht gewesen in den letzten Wochen, aber ich bin wirklich zuversichtlich und freue mich einfach, endlich dann wieder auf dem Platz zu stehen. Dafür werde ich jetzt kämpfen und hoffentlich haben wir dann bald alle gemeinsam was zum Feiern“, sagte Lainer.