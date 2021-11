Borusse nach Knöchelbruch zurück : Lainer trainiert wieder mit der Mannschaft

Mönchengladbach Stefan Lainer ist am Donnerstag ins Mannschaftstraining von Borussia Mönchengladbach eingestiegen. Wann er wieder spielen kann, lässt er offen. Bei seinem Comeback kämen nun zwei Positionen infrage.

Gemeinsam mit den beiden Torhütern Tobias Sippel und Jonas Kersken war Stefan Lainer am Donnerstag während einer Torschuss-Übung der Borusse mit der meisten Beschäftigung. Während Sippel und Kersken mit den Abschlüssen von Alassane Plea, Marcus Thuram, Patrick Herrmann und Co. zu tun hatten, war Lainer derjenige, der von der rechten Seite nach einem Doppelpass mit Co-Trainer Eugen Polanski den Ball in den Strafraum brachte. Das ging dann zum Beispiel so: Flanke Lainer, Direktabnahme Plea am kurzen Pfosten, Tor.