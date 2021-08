Union gegen Gladbach : Seltenes Bundesliga-Duell ohne Stadionsponsor

Das Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick wurde vor mehr als 100 Jahren gebaut. Foto: dpa/Soeren Stache

Mönchengladbach Vor 20 Jahren sorgte der Hamburger SV mit der Umbennung des Volksparkstadions für Aufsehen. Heutzutage kann beinahe zwischen traditionsreichen und weniger traditionsreichen Sponsorings unterschieden werden. Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach ist dahingehend ein seltenes Duell.

Die Anekdote aus den 00er Jahren ist inzwischen Fußball-Kulturgut, ob sie sich nun wirklich so zugetragen hat oder nicht: Zwei Fans unterhielten sich demnach über den Namen des Stadions in Hamburg, das neuerdings HSH Nordbank Arena hieß. Woraufhin einer sagte: „Für mich wird es immer die AOL-Arena bleiben.“

Genau 20 Jahre ist es her, dass der Hamburger SV mit der Umbenennung des Volksparkstadions für Aufsehen sorgte. Ausgerechnet in Hamburg heißt die Arena seit einiger Zeit sogar wieder Volksparkstadion. Mittlerweile kann beinahe unterschieden werden zwischen traditionsreichen und weniger traditionsreichen Sponsorings. Und wenn zwei Vereine aufeinandertreffen, die beide ihren Stadionnamen nicht verkauft haben, ist das inzwischen eine Seltenheit: Am Sonntag trifft Union Berlin an der Alten Försterei auf Borussia Mönchengladbach, die wiederum im Januar im Borussia-Park zum Rückspiel empfängt.